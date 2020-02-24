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У Києві маршрутка влетіла у вантажівку, 11 госпіталізованих

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 18:06
У Києві маршрутка влетіла у вантажівку, 11 госпіталізованих
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Маршрутка №474 сполученням "станція метро "Харківська" - Бортничі" на повному ходу в‘їхала у задню частину вантажівки

У Києві маршрутка влетіла у вантажівку, в результаті 11 людей постраждали та госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ. Оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що маршрутка №474 сполученням "станція метро" Харківська "- Бортничі" на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки.

У салоні маршрутки були пасажири.

Зараз в лікарні знаходяться 11 осіб.

У Києві маршрутка влетіла у вантажівку, 11 госпіталізованих

Фото: ДТП у Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі і рейсового автобуса, в результаті шестеро людей постраждали. ДТП сталася вранці, 24 лютого, на проспекті Богоявленському поблизу автовокзалу. Зіткнулися маршрутне таксі Mercedes-Benz Sprinter та рейсовий автобус Neoplan сполученням Херсон-Мінськ.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області зіткнулися два легкових автомобіля Chery і Toyota. В результаті одна людина загинула і ще п'ятеро були госпіталізовані у лікарню.

Раніше повідомлялося, що днями в Миколаївської області сталася ДТП з участю вантажівки та маршрутки. В результаті аварії постраждали 8 пасажирів маршрутки і обидва водія транспортних засобів.

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