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Інтерв'ю

У Донецькій області бойовики обстріляли житлові райони Торецька

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 11:24
Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)
Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

Внаслідок обстрілу загиблих і постраждалих серед мирного населення немає

Увечері 25 травня бойовики обстріляли житлові райони міста Торецька Донецької області, внаслідок чого пошкоджено триповерховий будинок. Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області.

"25 травня о 23:53 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в результаті бойових дій на території м. Торецька Донецької області відбулося попадання вибухонебезпечного предмету в покрівлю трьохповерхового житлового будинку, внаслідок чого було пошкоджено квартиру на третьому поверсі та покрівлю будинку", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце інциденту, виявили два вибухонебезпечні предмети, які не розірвалися. О 02:11 26 травня їх було вилучено.

У прес-службі військово-цивільної адміністрації Торецька повідомили, що внаслідок обстрілу загиблих і постраждалих серед мирного населення немає.

Нагадаємо, 25 травня бойовики обстріляли село Богданівка в Донецькій області. Постраждали два будинки, в яких живуть літні жінки. Також осколками була пошкоджена машина швидкої допомоги, яка належить медикам 93-ї ОМБр. Крім того, в результаті обстрілу були пошкоджені лінії електропередач.

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Теги публікації: Донбас, обстрел, Торецк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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