У Донецькій області бойовики обстріляли житлові райони Торецька

Внаслідок обстрілу загиблих і постраждалих серед мирного населення немає

Увечері 25 травня бойовики обстріляли житлові райони міста Торецька Донецької області, внаслідок чого пошкоджено триповерховий будинок. Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області.

"25 травня о 23:53 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в результаті бойових дій на території м. Торецька Донецької області відбулося попадання вибухонебезпечного предмету в покрівлю трьохповерхового житлового будинку, внаслідок чого було пошкоджено квартиру на третьому поверсі та покрівлю будинку", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце інциденту, виявили два вибухонебезпечні предмети, які не розірвалися. О 02:11 26 травня їх було вилучено.

У прес-службі військово-цивільної адміністрації Торецька повідомили, що внаслідок обстрілу загиблих і постраждалих серед мирного населення немає.

Нагадаємо, 25 травня бойовики обстріляли село Богданівка в Донецькій області. Постраждали два будинки, в яких живуть літні жінки. Також осколками була пошкоджена машина швидкої допомоги, яка належить медикам 93-ї ОМБр. Крім того, в результаті обстрілу були пошкоджені лінії електропередач.