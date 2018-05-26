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Интервью

В Донецкой области боевики обстреляли жилые районы Торецка

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 11:24
Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)
Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

В результате обстрела погибших и пострадавших среди мирного населения нет

Вечером 25 мая боевики обстреляли жилые районы города Торецка Донецкой области, в результате чего был поврежден трехэтажный дом. Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

"25 мая в 23:53 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате боевых действий на территории г. Торецка Донецкой области произошло попадание взрывоопасного предмета в кровлю трехэтажного жилого дома, в результате чего была повреждена квартира на третьем этаже и кровля дома", - говорится в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на место инцидента, обнаружили два взрывоопасных предмета, которые не разорвались. В 02:11 26 мая их было изъято.

В пресс-службе военно-гражданской администрации Торецка сообщили, что в результате обстрела погибших и пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, 25 мая боевики обстреляли село Богдановка в Донецкой области. Пострадали два дома, в которых живут пожилые женщины. Также осколками была повреждена машина скорой помощи, которая принадлежит медикам 93-й ОМБр. Кроме того, в результате обстрела были повреждены линии электропередач.

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Теги публикации: Донбасс, обстрел, Торецк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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