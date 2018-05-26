В Донецкой области боевики обстреляли жилые районы Торецка

В результате обстрела погибших и пострадавших среди мирного населения нет

Вечером 25 мая боевики обстреляли жилые районы города Торецка Донецкой области, в результате чего был поврежден трехэтажный дом. Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

"25 мая в 23:53 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате боевых действий на территории г. Торецка Донецкой области произошло попадание взрывоопасного предмета в кровлю трехэтажного жилого дома, в результате чего была повреждена квартира на третьем этаже и кровля дома", - говорится в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на место инцидента, обнаружили два взрывоопасных предмета, которые не разорвались. В 02:11 26 мая их было изъято.

В пресс-службе военно-гражданской администрации Торецка сообщили, что в результате обстрела погибших и пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, 25 мая боевики обстреляли село Богдановка в Донецкой области. Пострадали два дома, в которых живут пожилые женщины. Также осколками была повреждена машина скорой помощи, которая принадлежит медикам 93-й ОМБр. Кроме того, в результате обстрела были повреждены линии электропередач.