У Донецькій області армія РФ знищила ще дві школи та дитсадок
Російські війська знищили дві школи у Донецькій області. Також внаслідок обстрілів руйнувань зазнав дитячий садок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
Так, через обстріли сьогодні зранку були знищені школи у Костянтинівці і Бахмуті. У Новодмитрівці пошкоджений дитсадок. Крім того, близько 5:00 окупанти вдарили ракетою по Курахівській громаді, внаслідок чого був зруйнований приватний будинок.
"Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти", - зазначив Кириленко.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Фото: у Донецькій області тривають обстріли окупантів (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, за даними Генштабу, російські війська атакують Слов'янський та Бахмутський напрямки на Донбасі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.