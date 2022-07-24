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У Донецькій області армія РФ знищила ще дві школи та дитсадок

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Донецька область, Неділя 24 липня 2022 12:08
У Донецькій області армія РФ знищила ще дві школи та дитсадок Фото: у Донецькій області знищені дві школи (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська знищили дві школи у Донецькій області. Також внаслідок обстрілів руйнувань зазнав дитячий садок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Так, через обстріли сьогодні зранку були знищені школи у Костянтинівці і Бахмуті. У Новодмитрівці пошкоджений дитсадок. Крім того, близько 5:00 окупанти вдарили ракетою по Курахівській громаді, внаслідок чого був зруйнований приватний будинок.

"Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти", - зазначив Кириленко.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Фото: у Донецькій області тривають обстріли окупантів (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські війська атакують Слов'янський та Бахмутський напрямки на Донбасі.

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