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Окупанти з різних напрямків штурмували Вуглегірську ТЕС, але були відкинуті, - Генштаб

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Київ, Неділя 24 липня 2022 07:13
Окупанти з різних напрямків штурмували Вуглегірську ТЕС, але були відкинуті, - Генштаб Фото: окупанти з різних напрямків намагалися штурмувати Вуглегірську ТЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові з різних напрямків вели штурмові дії з метою захоплення території Вуглегірської ТЕС. Але всі спроби штурмів були відбиті українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати певні завдання щодо посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

На Сіверському напрямку війська РФ здійснили обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області, а також Гудове, Яструбине, Білопілля та Грабовське в Сумській області. Крім того, періодично окупанти ведуть повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог виробляв вогняне ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів розсадник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісове, Лебедине, Коробочкине, Дергачі, Перемога та ін.

На Слов'янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Богородичного та Адамівки. На Краматорському напрямку обстріли зафіксовані біля Стародубівки, Піскунівки, Сіверська, спірного та Івано-Дар'ївки. Також окупанти задіяли дрони.

На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для наступу на Бахмут. Російські війська здійснювали обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, веселе та інших, задіяли штурмову та армійську авіацію.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багато інших. Ворожий безпілотник діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються вдосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів і позицій.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру біля Червоної долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців та ін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нових втратах російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 240 окупантів.

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