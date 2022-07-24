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В Донецкой области армия РФ уничтожила еще две школы и детсад

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Донецкая область, Воскресенье 24 июля 2022 12:08
В Донецкой области армия РФ уничтожила еще две школы и детсад Фото: в Донецкой области уничтожены две школы (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска уничтожили две школы в Донецкой области. Также в результате обстрелов разрушениям подвергся детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Так, из-за обстрелов сегодня утром были уничтожены школы в Константиновке и Бахмуте. В Новодмитровке поврежден детсад. Кроме того, около 5:00 оккупанты ударили ракетой по Кураховской общине, в результате чего был разрушен частный дом.

"Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки - повреждены частные дома и хозяйственные объекты", - отметил Кириленко.

Сейчас информации о пострадавших нет.

Фото: в Донецкой области продолжаются обстрелы оккупантов (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, по данным Генштаба, российские войска атакуют Славянское и Бахмутское направления на Донбассе.

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