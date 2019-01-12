У Донецькій обл. в результаті ДТП з рейсовим автобусом загинули 3 людини

Фото: місце події (dn.npu.gov.ua)

Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням

В результаті дорожно-транспортної пригоди з рейсовим автобусом у Краматорську (Донецька область) загинула сім'я з 3 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Аварія сталася в суботу, 12 січня, близько 11:00. За попередніми даними, 61-річний водій авто ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з рейсовим автобусом "Старе місто - Малотарановка".

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди 3 пасажири легковика загинули на місці. Ще одна пасажирка доставлена в реанімацію у важкому стані. Водій отримав тілесні ушкодження, 20 пасажирів маршрутного таксі не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій не вибрав безпечний швидкісний режим.

За фактом порушено кримінальну виробництво за ч. ст 2. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, що керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, 10 січня на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" біля с. Половинки Миколаївського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся рейсовий автобус "Еталон" сполученням "Херсон-Одеса".

Також РБК-Україна писало, що в Польщі у дорожньо-транспортній пригоді загинув український журналіст Роман Кісіль.