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У регіонах зафіксовано 171 факт щодо порушень передвиборної агітації

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 14:20
У регіонах зафіксовано 171 факт щодо порушень передвиборної агітації
Фото: Ольга Айвазовська (УНІАН)

Представники ОПОРИ подали 171 заяву та звернення щодо порушень передвиборної агітації

Представники громадянської мережі ОПОРА в регіонах подали 171 заяву та звернення щодо порушень порядку передвиборної агітації і фінансування виборів. Про це заявила координатор виборчих програм ОПОРИ Ольга Айвазовська, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

"Станом на зараз представники ОПОРА в регіонах подали 171 заяву та звернення щодо порушень порядку передвиборної агітації та фінансування виборів як таких", - сказала Айвазовська.

У свою чергу командувач Нацгвардії Юрій Аллеров зазначив, що у відомстві здійснюється необхідний комплекс організаційних і практичних заходів щодо забезпечення правопорядку і громадської безпеки під час проведення передвиборної кампанії.

Нагадаємо, раніше голова МВС Арсен Аваков заявив, що більшість із зареєстрованих кандидатів у президенти України та їх штаби ведуть агітацію незаконно. Також Аваков підкреслив, що вся передвиборча агітація кандидата зобов'язана бути оплачена зі спеціального рахунку виборчого фонду та мати чітку інформацію про тираж, фірмі-виробнику і прізвище відповідального за випуск.

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