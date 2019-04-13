Бойовики розміщують важку техніку поблизу населених пунктів, - СЦКК

Ілюстративне фото (facebook.com abazia)

Безпілотник ОБСЄ зафіксував ворожу техніку на схід від Донецька

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) продовжує фіксувати порушення російськими окупаційними військами домовленостей про відведення важкого озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними звіту спостерігачів ОБСЄ за 10 квітня, безпілотник зафіксував танк бойовиків розміщений з порушенням ліній відведення. Важке озброєння було зафіксоване поблизу Новоселівки на північний схід від Донецька.

Також, безпілотник місії ОБСЄ зафіксував 1 зенітний ракетний комплекс 9К33 "Оса" поруч з житловим будинком в Калинівці. Ще 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" були зафіксовані біля Покровки та ще дві буксирувані гаубиці Д-30 122 мм й одну самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика" виявили поряд Виноградним.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 15 танків Т-72 поблизу Донецька та 7 танків і 3 зенітні ракетні комплекси на території колишнього аеропорту "Луганськ". Поблизу Старого, що на захід від Луганську, безпілотник ОБСЄ виявив 2 одиниці БТР-70, а біля Довгого один МТ-ЛБ зі встановленою зенітною установкою ЗУ-23 та один БМП.

"10 квітня Місія зафіксувала: два БМП-1 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину БТС-4 і одну зенітну установку ЗУ‑23, встановлену на вантажівку, в населеному пункті Брянка на південний захід від Луганська", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що у суботу, 13 квітня, російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав.