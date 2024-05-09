В Донецкой ОВА описали опасный сценарий в боях за Часовов Яр

Как отметил Филашкин, российские войска продвинутся вглубь Украины, если им удастся захватить прифронтовый город Часов Яр и всю территорию Донбасса.

В то же время, он подчеркнул, что украинские защитники не допустят этого и сделают "все возможное и невозможное", чтобы оттеснить российских оккупантов.

По словам главы Донецкой ОВА, войска РФ пытаются прорвать оборонительные линии восточной Украины, и ежедневно в регионе производится от 1500 до 2500 артиллерийских выстрелов и авиаударов.

Опасные сценарии

Отвечая на вопрос, какая опасность угрожает Украине и миру, если весь Донбасс перейдет под контроль России, Филашкин отметил, что враг будет продвигаться дальше.

"Мы этого не допустим и сделаем все возможное и невозможное, чтобы задержать врага здесь, в Донецкой области, и восстановить границы, которые были в 1991 году", - сказал глава Донецкой ОВА.

Губернатор сказал, что только в его регионе около 2500 гражданских лиц были убиты и почти 5000 ранены с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"Слова, чтобы описать весь гнев, который мы испытываем, наверное, еще не придуманы", - добавил он.