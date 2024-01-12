В Донецкой области женщина наводила ракеты на военкомат. Ее отправили в тюрьму

Жительница Константиновки в Донецкой области наводила ракеты на местный военкомат. Ее отправили в тюрьму на пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
С января по сентябрь 2023 года пророссийски настроенная жительница Константиновки периодически распространяла в "Telegram" информацию военного характера.
В текстовых сообщениях осужденная отмечала данные о расположении помещений, в которых находился личный состав ВСУ, полигонов, техники и инженерного оборудования.
Фото: Агент России (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Кроме того, она распространила информацию о месте дислокации Территориального центра комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины в прифронтовом городе.
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