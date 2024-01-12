В Донецкой области женщина наводила ракеты на военкомат. Ее отправили в тюрьму

Детали дела

С января по сентябрь 2023 года пророссийски настроенная жительница Константиновки периодически распространяла в "Telegram" информацию военного характера.

В текстовых сообщениях осужденная отмечала данные о расположении помещений, в которых находился личный состав ВСУ, полигонов, техники и инженерного оборудования.

Фото: Агент России (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Кроме того, она распространила информацию о месте дислокации Территориального центра комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины в прифронтовом городе.

Ее отправили в тюрьму

Судом вынесен приговор гражданке за несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины

Она приговорена к 5 годам лишения свободы. Приговор суда женщина ожидала под стражей.

Приговоры для предателей и оккупантов

Командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.

Вчера сообщалось, что чиновницу из Волчанска (Харьковская область) приговорили к пяти годам тюрьмы. Она сотрудничала с россиянами во время оккупации города.