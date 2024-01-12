У Донецькій області жінка наводила ракети на військкомат. Її відправили до в'язниці

Мешканка Костянтинівки в Донецькій області наводила ракети на місцевий військкомат. Її відправили до в'язниці на п'ять років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
З січня по вересень 2023 року проросійськи налаштована мешканка Костянтинівки періодично поширювала в "Telegram" інформацію військового характеру.
У текстових повідомленнях засуджена зазначала дані про розташування приміщень, у яких перебував особовий склад ЗСУ, полігонів, техніки та інженерного обладнання.
Фото: Агент Росії (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Крім того, вона поширила інформацію про місце дислокації Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України в прифронтовому місті.
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