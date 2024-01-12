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У Донецькій області жінка наводила ракети на військкомат. Її відправили до в'язниці

Архівне фото: У Донецькій області жінка наводила ракети на військкомат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканка Костянтинівки в Донецькій області наводила ракети на місцевий військкомат. Її відправили до в'язниці на п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі справи

З січня по вересень 2023 року проросійськи налаштована мешканка Костянтинівки періодично поширювала в "Telegram" інформацію військового характеру.

У текстових повідомленнях засуджена зазначала дані про розташування приміщень, у яких перебував особовий склад ЗСУ, полігонів, техніки та інженерного обладнання. 

Фото: Агент Росії (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Крім того, вона поширила інформацію про місце дислокації Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України в прифронтовому місті.

Її відправили до в'язниці

Судом винесено вирок громадянці за несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України

Її засуджено до 5 років позбавлення волі. Вирок суду жінка очікувала під вартою.

Вироки для зрадників і окупантів

Командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.

Вчора повідомлялось, що чиновницю з Вовчанська (Харківська область) засудили до п'яти років в'язниці. Вона співпрацювала з росіянами під час окупації міста.

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