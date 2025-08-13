В Донецкой области в результате авиаудара погибли трое полицейских

Трое полицейских погибли во время выполнения боевого задания. Это произошло в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Жизнь бойцов батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области оборвалась 11 августа в результате авиаудара.

Напомним, недавно полицейские попали под удар под Херсоном. Правоохранители прибыли на место обстрела автобуса и в момент повторной атаки пытались достать из салона тела погибших. В результате трое сотрудников полиции получили контузии.

Также во время массированной атаки на Киев 31 среди раненых были правоохранители. Пострадали трое полицейских, которые ехали на вызов.