В Донецкой области временно не будет водоснабжения: каких городов коснется

Плановые ремонты на водопроводе - не редкость. Так, в Запорожье 20 июля отключали воду для 150 тысяч жителей из-за планового ремонта водопровода и оборудования "Водоканала.

А вот Николаев еще с 2022 года живет без нормального водоснабжения. После российского обстрела 12 апреля 2022 года был поврежден магистральный водопровод Днепр-Николаев, что привело к остановке централизованного водоснабжения.

С тех пор город получает техническую воду из реки Ингулец, а с мая 2022 года - из Южного Буга. В конце июля 2025 года в Николаеве на сутки прекращали подачу воды, поскольку требовалось заменить насосное оборудование.