В Донецкой области временно не будет водоснабжения: каких городов коснется

В Донецкой области с 21:00 30 июля временно отключено водоснабжение в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке. Причина - ремонт водопровода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальник Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
"С 21:00 30 июля будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. В это время начнется ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода", - написал он.
Филашкин заверил, что водоснабжение возобновится в полном объеме, когда ремонтные работы будут завершены. Однако сроков завершения ремонта он не назвал.
Плановые ремонты на водопроводе - не редкость. Так, в Запорожье 20 июля отключали воду для 150 тысяч жителей из-за планового ремонта водопровода и оборудования "Водоканала.
А вот Николаев еще с 2022 года живет без нормального водоснабжения. После российского обстрела 12 апреля 2022 года был поврежден магистральный водопровод Днепр-Николаев, что привело к остановке централизованного водоснабжения.
С тех пор город получает техническую воду из реки Ингулец, а с мая 2022 года - из Южного Буга. В конце июля 2025 года в Николаеве на сутки прекращали подачу воды, поскольку требовалось заменить насосное оборудование.