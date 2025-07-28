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Николаев на двое суток может остаться без воды: мэр назвал причину

Понедельник 28 июля 2025 14:54
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Николаев на двое суток может остаться без воды: мэр назвал причину Фото: Николаев на двое суток может остаться без воды (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Николаеве будет отсутствовать водоснабжение два дня подряд. Воду отключат с 8 часов утра 29 июля до 20 часов 30 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Для выполнения работ по замене насосного оборудования в инфраструктуре водосетей города ориентировочно с 08.00 29.07 по 20.00 30.07 будет прекращено водоснабжение в Николаеве", - говорится в сообщении.

Местных жителей призывают сделать запас воды минимум на двое суток, как это рекомендуется на время действия военного положения.

"Приносим извинения за неудобства", - добавил мэр.

Проблемы с водоснабжением в Николаеве

Напомним, Николаев уже более трех лет живет без водоснабжения. В апреле 2022 года россияне взорвали внутренние сети, которые обеспечивали Николаев водой.

Кроме этого, Николаев, который находится в относительной близости от линии фронта, периодически обстреливается. В городе регулярно отключают свет, что сказывается на работе скважин для выдачи воды.

Добавим, 14 июля в Николаеве произошла авария на объекте водоснабжения. Наблюдались перебои с водой.

В связи с проблемами с водоснабжением в Николаеве даже временно закрывали детсады.

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Николаев Водоснабжение
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