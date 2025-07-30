В Донецькій області тимчасово не буде водопостачання: яких міст торкнеться

Планові ремонти на водогоні - не рідкість. Так, у Запоріжжі 20 липня відключали воду для 150 тисяч мешканців через плановий ремонт водогону та обладнання "Водоканалу.

А ось Миколаїв ще з 2022 року живе без нормального водопостачання. Після російського обстрілу 12 квітня 2022 року було пошкоджено магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, що призвело до зупинки централізованого водопостачання.

Відтоді місто отримує технічну воду з річки Інгулець, а з травня 2022 року - з Південного Бугу. Наприкінці липня 2025 року в Миколаєві на добу припиняли подачу води, оскільки було потрібно замінити насосне обладнання.