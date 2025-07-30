UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зміни Освіта Гроші Суспільство

В Донецькій області тимчасово не буде водопостачання: яких міст торкнеться

Ілюстративне фото: в чотирьох містах Донеччини не буде води (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Донецькій області з 21:00 30 липня тимчасово відключено водопостачання у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Причина - ремонт водогону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"З 21:00 30 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. У цей час почнеться ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону", - написав він.

Філашкін запевнив, що водопостачання відновиться у повному обсязі, коли ремонтні роботи буде завершено. Проте термінів завершення ремонту він не назвав.

Планові ремонти на водогоні - не рідкість. Так, у Запоріжжі 20 липня відключали воду для 150 тисяч мешканців через плановий ремонт водогону та обладнання "Водоканалу.

А ось Миколаїв ще з 2022 року живе без нормального водопостачання. Після російського обстрілу 12 квітня 2022 року було пошкоджено магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, що призвело до зупинки централізованого водопостачання.

Відтоді місто отримує технічну воду з річки Інгулець, а з травня 2022 року - з Південного Бугу. Наприкінці липня 2025 року в Миколаєві на добу припиняли подачу води, оскільки було потрібно замінити насосне обладнання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВодопостачання