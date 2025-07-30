В Донецькій області тимчасово не буде водопостачання: яких міст торкнеться

В Донецькій області з 21:00 30 липня тимчасово відключено водопостачання у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Причина - ремонт водогону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
"З 21:00 30 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. У цей час почнеться ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону", - написав він.
Філашкін запевнив, що водопостачання відновиться у повному обсязі, коли ремонтні роботи буде завершено. Проте термінів завершення ремонту він не назвав.
Планові ремонти на водогоні - не рідкість. Так, у Запоріжжі 20 липня відключали воду для 150 тисяч мешканців через плановий ремонт водогону та обладнання "Водоканалу.
А ось Миколаїв ще з 2022 року живе без нормального водопостачання. Після російського обстрілу 12 квітня 2022 року було пошкоджено магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, що призвело до зупинки централізованого водопостачання.
Відтоді місто отримує технічну воду з річки Інгулець, а з травня 2022 року - з Південного Бугу. Наприкінці липня 2025 року в Миколаєві на добу припиняли подачу води, оскільки було потрібно замінити насосне обладнання.