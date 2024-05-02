В Донецкой области россияне убили бабушку с внучкой, мать - получила ранение

Фото: россияне ударили по селу в Донецкой области (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Российские оккупанты сегодня, 2 мая, ударили по селу Мемрик Донецкой области. В результате атаки погибла 12-летняя девочка с ее бабушкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.