В Донецькій області росіяни вбили бабусю з онукою, матір - отримала поранення

Фото: росіяни вдарили по селу в Донецькій області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Російські окупанти сьогодні, 2 травня, вдарили по селу Мемрик Донецької області. Внаслідок атаки загинула 12-річна дівчинка з її бабусею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram.