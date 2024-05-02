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В Донецькій області росіяни вбили бабусю з онукою, матір - отримала поранення

Донецька область, Четвер 02 травня 2024 22:08
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В Донецькій області росіяни вбили бабусю з онукою, матір - отримала поранення Фото: росіяни вдарили по селу в Донецькій області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 2 травня, вдарили по селу Мемрик Донецької області. Внаслідок атаки загинула 12-річна дівчинка з її бабусею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram.

За інформацією прокуратури, попередньо окупанти завдавали удару за допомогою реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Град".

"Ворожий снаряд поцілив по приватному сектору, влучивши у припаркований біля домоволодіння автомобіль. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 65-річна бабуся та її онука 12 років. 35-річна мати дитини та 68-річний сусід отримали поранення різного ступеня тяжкості", - сказано у повідомленні правоохоронців.

Постраждалі отримали уламкові та мінно-вибухові травми. Вони перебували у дворах будинків під час ворожої атаки.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Донецької області

Нагадаємо, Донецька область знаходиться під постійною загрозою обстрілу, оскільки вона є прифронтовою.

Часто ціллю атак російських окупантів стають житлові будинки. Зокрема, кілька тижнів тому ворог ударив по багатоповерхівці у Селидовому, через що були поранені.

Також 1 травня солдати РФ вдарили по селу Калинове Донецької області. Там загинула 1 особа.

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