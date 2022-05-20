Не виходь з дому. Де і як працює комендантська година в Україні (точний час)
Фото: український військовий (Getty Images)
Комендантська година в Україні запроваджена через воєнний стан, який діє по всій країні. У кожній області час комендантської години встановлює та регулює місцева влада.
Докладніше про те, де і який час комендантської години встановлено - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Комендантська година: час по областях
- Київ - з 23:00 до 05:00.
- Вінницька область - з 23:00 до 05:00.
- Волинська область - з 23:00 до 06:00.
- Дніпропетровська область - з 23:00 до 05:00.
- Донецька область - з 20:00 до 5:00.
- Житомирська область - з 23:00 до 5:00.
- Закарпатська область - немає.
- Запорізька область - з 22:00 до 5:00.
- Івано-Франківська область - з 23:00 до 5:00.
- Київська область - з 23:00 до 05:00.
- Кіровоградська область - з 22:00 до 06:00.
- Луганська область - з 20:00 до 5:00.
- Львівська область - з 23:00 до 05:00.
- Миколаївська область - з 22:00 до 06:00.
- Одеська область - з 22:00 до 05:00.
- Полтавська область - з 22:00 до 05:00.
- Рівненська область - з 23:00 до 5:00.
- Сумська область - з 22:00 до 05:00.
- Тернопільська область - з 23:00 до 5:00.
- Харківська область - з 21:00 до 06:00.
- Херсонська область - залежить від району (з 22:00 до 6:00, з 21:00 до 5:00, з 21:00 до 6:00, з 20:00 до 5:00).
- Хмельницька область - з 23:00 до 05:00.
- Черкаська область - з 23:00 до 5:00.
- Чернігівська область - з 21:00 до 05:00.
- Чернівецька область - з 23:00 до 5:00.
Що заборонено у комендантську годину
На час дії комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.
Зазначимо, за порушення комендатської години українцям готують штрафи. Так, до Ради подано законопроект, яким пропонується штрафувати на 170-340 гривень за порушення обмежень. А ось за порушення комендантської години, вчинене в межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону), пропонують карати штрафи у розмірі від 1700 до 3400 гривень.