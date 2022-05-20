Не виходь з дому. Де і як працює комендантська година в Україні (точний час)

Комендантська година в Україні запроваджена через воєнний стан, який діє по всій країні. У кожній області час комендантської години встановлює та регулює місцева влада.

Докладніше про те, де і який час комендантської години встановлено - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Комендантська година: час по областях

Київ - з 23:00 до 05:00.

Вінницька область - з 23:00 до 05:00.

Волинська область - з 23:00 до 06:00.

Дніпропетровська область - з 23:00 до 05:00.

Донецька область - з 20:00 до 5:00.

Житомирська область - з 23:00 до 5:00.

Закарпатська область - немає.

Запорізька область - з 22:00 до 5:00.

Івано-Франківська область - з 23:00 до 5:00.

Київська область - з 23:00 до 05:00.

Кіровоградська область - з 22:00 до 06:00.

Луганська область - з 20:00 до 5:00.

Львівська область - з 23:00 до 05:00.

Миколаївська область - з 22:00 до 06:00.

Одеська область - з 22:00 до 05:00.

Полтавська область - з 22:00 до 05:00.

Рівненська область - з 23:00 до 5:00.

Сумська область - з 22:00 до 05:00.

Тернопільська область - з 23:00 до 5:00.

Харківська область - з 21:00 до 06:00.

Херсонська область - залежить від району (з 22:00 до 6:00, з 21:00 до 5:00, з 21:00 до 6:00, з 20:00 до 5:00).

Хмельницька область - з 23:00 до 05:00.

Черкаська область - з 23:00 до 5:00.

Чернігівська область - з 21:00 до 05:00.

Чернівецька область - з 23:00 до 5:00.

Що заборонено у комендантську годину

На час дії комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Зазначимо, за порушення комендатської години українцям готують штрафи. Так, до Ради подано законопроект, яким пропонується штрафувати на 170-340 гривень за порушення обмежень. А ось за порушення комендантської години, вчинене в межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону), пропонують карати штрафи у розмірі від 1700 до 3400 гривень.