ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаївській області змінено час комендантської години

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 20 травня 2022 21:08
У Миколаївській області змінено час комендантської години Фото: порт Миколаїва (wikimedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

З 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОВА.

"Дотримуйтеся правил комендантської години. А також - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - повідомили в обласній адміністрації.

Нгагажаємо, у Миколаєві кафе та ресторанам дозволять продавати алкоголь. Проте купити алкогольні напої зможуть не всі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків