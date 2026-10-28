ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Донецкой области более 1700 детей остаются в зоне принудительной эвакуации

19:58 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
В Донецкой области более 1700 детей остаются в зоне принудительной эвакуации Фото: принудительная эвакуация из Донецкой области (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Из четырех громад Донецкой области до сих пор не выехали 1580 семей с детьми. Там проходит принудительная эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлии Рыжаковой, передает "Укринформ".

Эвакуация с Донецкой области

По словам чиновницы, обязательная эвакуация принудительным способом детей с родителями в Донецкой области продолжается.

"В 15 населенных пунктах четырех территориальных громад остаются 1746 детей в 1580 семьях", - говорит она.

Так, больше всего остается в Славянской громаде - 1234 ребенка в 1203 семьях - и в Краматорской громаде - 484 ребенка в 360 семьях.

Представитель ОВА отметила, что за последнюю неделю из Донецкой области эвакуировано принудительным способом 452 ребенка из 403 семей. Всего в октябре вывезли 761 ребенка из 610 семей.

Ранее РБК-Украина писало, что 22 октября была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из всех населенных пунктов Краматорской и Славянской громад Донецкой области.

Кроме того, Донецкая ОВА приняла решение расширить зону обязательной эвакуации принудительным способом детей с отдельных территорий Краматорска.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донецкая область Эвакуация Дети
Новости
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Аналитика
Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским