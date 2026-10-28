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На Донеччині понад 1700 дітей залишаються в зоні примусової евакуації

19:58 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
На Донеччині понад 1700 дітей залишаються в зоні примусової евакуації Фото: примусова евакуація з Донеччини (Getty Images)
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З чотирьох громад Донецької області досі не виїхали 1580 родин з дітьми. Там проходить примусова евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці служби у справах дітей Донецької ОВА Юлії Рижакової, передає "Укрінформ".

Евакуація з Донеччини

За словами чиновниці, обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками на Донеччині продовжується.

"У 15 населених пунктах чотирьох територіальних громад залишаються 1746 дітей у 1580 сім’ях", - каже вона.

Так, найбільше залишається у Слов’янській громаді - 1234 дитини у 1203 сім’ях - та у Краматорській громаді - 484 дитини у 360 сім’ях.

Представниця ОВА зазначила, що за останній тиждень з Донецької області евакуйовано у примусовий спосіб 452 дитини із 403 родин. Загалом у жовтні вивезли 761 дитину із 610 сімей.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 жовтня оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми з усіх населених пунктів Краматорської та Слов’янської громад Донеччини.

Крім того, Донецька ОВА прийняла рішення розширити зону обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорська.

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