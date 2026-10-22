В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей

Принудительная эвакуация семей с детьми была расширена на все населенные пункты Краматорской и Славянской общин из-за постоянных российских обстрелов.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По словам главы ОВА, ситуация с безопасностью в регионе постоянно ухудшается. Российские войска ежедневно атакуют Краматорск и Славянск, нанося удары по жилым кварталам, гражданскому транспорту и местам скопления людей.

Власти подчеркивают, что оставаться в городах с детьми - это неоправданный риск.

"Обращаюсь к родителям: не подвергайте детей опасности и не ждите, пока российский удар произойдет рядом с вашим домом. Эвакуируйтесь сейчас", - призвал Филашкин.

К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и ГСЧС.

По прибытии в транзитный пункт семьям помогут с последующим переездом в более безопасные регионы Украины. Главным приоритетом остается сохранение жизни детей.