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В Краматорске расширили зону обязательной эвакуации детей

14:28 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Краматорске расширили зону обязательной эвакуации детей Фото: в Краматорске расширили зону обязательной эвакуации детей (Getty Images)
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Донецкая ОВА приняла решение расширить зону обязательной эвакуации принудительным способом детей с отдельных территорий Краматорска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Эвакуацию будут проводить в сопровождении родителей, заменяющих их лиц или законных представителей. К работе привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей.

Людей будут сопровождать на всех этапах - от выезда до приемного пункта и последующего размещения в более безопасных регионах.

"Безопасная ситуация ухудшается, и ждать, пока опасность придет непосредственно в ваш дом, - слишком велик риск. Особенно когда речь идет о детях", - подчеркнул Филашкин.

Полный список улиц, с которых эвакуируют детей, - по ссылке.

Напомним, в сентябре в Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации детей принудительным способом. Решение касается отдельных населенных пунктов трех общин.

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