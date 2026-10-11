В Краматорске расширили зону обязательной эвакуации детей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Эвакуацию будут проводить в сопровождении родителей, заменяющих их лиц или законных представителей. К работе привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей.

Людей будут сопровождать на всех этапах - от выезда до приемного пункта и последующего размещения в более безопасных регионах.

"Безопасная ситуация ухудшается, и ждать, пока опасность придет непосредственно в ваш дом, - слишком велик риск. Особенно когда речь идет о детях", - подчеркнул Филашкин.

Полный список улиц, с которых эвакуируют детей, - по ссылке.