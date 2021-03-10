Стан екології на окупованих територіях планують моніторити через супутники

Про це повідомила прес-служба відомства за результатами наради щодо створення інструментів моніторингу і аналізу екологічних проблем на тимчасово окупованих територіях та прилеглих районах.

"Мінреінтеграції спільно з партнерами планує використовувати супутникові знімки, які є найнадійнішими джерелами інформації про території України, де органи державної влади тимчасово не виконують свої повноваження", - йдеться в повідомленні.

Відтак, супутникові знімки використовуватимуться для розв'язання екологічних задач - таких, як контроль розвитку звалищ та їх рекультивації, збереження ґрунтів від деградації, покращення якості води; для моніторингу змін, які відбуваються в інженерно-транспортній інфраструктурі - щоб актуалізувати картографічну основу, моніторити розвиток або деградацію інфраструктури, моделювати поточні системи та проектувати рішення.

Також знімки будуть використовувати для виявлення ділянок надзвичайних ситуацій, моніторингу розвитку надзвичайних ситуацій та прогнозування й оцінки збитків.

"Питання екологічних проблем на тимчасово окупованих Росією територіях України вже давно гостро стоїть. Зараз нам вкрай необхідно зосередити увагу на цьому питанні, в тому числі увагу міжнародної спільноти, адже загроза екологічної катастрофи на ТОТ стосується не тільки наших окупованих територій, не тільки всієї території України, а стосується і торкнеться всієї Європи. Нам вже давно треба визначити загрози, які існують на ТОТ, й шукати інструменти їх вирішення", - зазначив заступника міністра Вячеслав Шаповалов.

В міністерстві нагадали, що внаслідок тривалого неконтрольованого скидання окупаційними адміністраціями неочищених стоків шахт у водосховища Донецької та Луганської областей фіксується значне порушення гігієнічних та екологічних показників. Зокрема, норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів у Волинцівського питного водосховища, що розташоване у Донецькій області, перевищено у 6 разів, нітратів - у 5,7 раза, сульфатів - у 3,5 раза, а цинку - майже у 4 рази. Крім цього, забрудненим також залишається Ісаковське водосховище в Луганській області. Наприкінці березня 2020 року, клас якості його води понижено з "помірно забруднена" на "забруднена". Через такі дії підконтрольних Росії окупаційних режимів створено пряму загрозу для життя і здоров’я сотень тисяч громадян, а також для місцевої екосистеми

Крім того, існує також загроза радіаційного забруднення, адже ще у 1979 році на території шахти "Юнком" (Донецька область) радянська влада здійснила ядерний вибух потужністю 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води. Останні роки окупаційні адміністрації припинили відкачування і радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води.