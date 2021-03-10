Стан екології на окупованих територіях планують моніторити через супутники
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України планує використовувати супутникові знімки для моніторингу екологічної ситуацію в ОРДЛО і Криму.
Про це повідомила прес-служба відомства за результатами наради щодо створення інструментів моніторингу і аналізу екологічних проблем на тимчасово окупованих територіях та прилеглих районах.
"Мінреінтеграції спільно з партнерами планує використовувати супутникові знімки, які є найнадійнішими джерелами інформації про території України, де органи державної влади тимчасово не виконують свої повноваження", - йдеться в повідомленні.
Відтак, супутникові знімки використовуватимуться для розв'язання екологічних задач - таких, як контроль розвитку звалищ та їх рекультивації, збереження ґрунтів від деградації, покращення якості води; для моніторингу змін, які відбуваються в інженерно-транспортній інфраструктурі - щоб актуалізувати картографічну основу, моніторити розвиток або деградацію інфраструктури, моделювати поточні системи та проектувати рішення.
Також знімки будуть використовувати для виявлення ділянок надзвичайних ситуацій, моніторингу розвитку надзвичайних ситуацій та прогнозування й оцінки збитків.
"Питання екологічних проблем на тимчасово окупованих Росією територіях України вже давно гостро стоїть. Зараз нам вкрай необхідно зосередити увагу на цьому питанні, в тому числі увагу міжнародної спільноти, адже загроза екологічної катастрофи на ТОТ стосується не тільки наших окупованих територій, не тільки всієї території України, а стосується і торкнеться всієї Європи. Нам вже давно треба визначити загрози, які існують на ТОТ, й шукати інструменти їх вирішення", - зазначив заступника міністра Вячеслав Шаповалов.
В міністерстві нагадали, що внаслідок тривалого неконтрольованого скидання окупаційними адміністраціями неочищених стоків шахт у водосховища Донецької та Луганської областей фіксується значне порушення гігієнічних та екологічних показників. Зокрема, норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів у Волинцівського питного водосховища, що розташоване у Донецькій області, перевищено у 6 разів, нітратів - у 5,7 раза, сульфатів - у 3,5 раза, а цинку - майже у 4 рази. Крім цього, забрудненим також залишається Ісаковське водосховище в Луганській області. Наприкінці березня 2020 року, клас якості його води понижено з "помірно забруднена" на "забруднена". Через такі дії підконтрольних Росії окупаційних режимів створено пряму загрозу для життя і здоров’я сотень тисяч громадян, а також для місцевої екосистеми
Крім того, існує також загроза радіаційного забруднення, адже ще у 1979 році на території шахти "Юнком" (Донецька область) радянська влада здійснила ядерний вибух потужністю 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води. Останні роки окупаційні адміністрації припинили відкачування і радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води.
Нагадаємо, раніше Україна попросила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.
Крім того, вчора стало відомо, що на рівні Тристоронньої контактної групи попередньо домовилися створити міжнародну робочу групу для моніторингу екологічної ситуації на окупованих територіях.
У зв'язку з загрозою екологічної катастрофи на Донбасі українська сторона провела заміри біля лінії розмежування. Вміст радіаційних речовин в ґрунті знаходиться в нормі.