Донбассу может угрожать экологическая катастрофа. Но пока радиация в норме

Из-за затопления шахты "Юный коммунар" на Донбассе существует угроза экологической катастрофы . Но на сегодня радиационный фон не превышает норму.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

По его словам, радиационный фон в Донецкой и Луганской областях замеряли в феврале и марты, отбирали образцы почв и воды.

"Пока все в норме. Насколько долго продлится это состояние нормы, предположить сложно", - отметил Абрамовский.

Он также подчеркнул, что украинским специалистам, представителям ОБСЕ и МАГАТЭ отказывают в доступе на территорию "Юнкома" для мониторинга. По информации украинской стороны, шахта перешла в мокрую консервацию и уже затоплена.

"Насколько объективна эта информация, сейчас сказать сложно, так как доступа к шахте нет. Если это так, то через гидравлическую связь между шахтами воды могут попадать из пустот в другие пустоты, то есть переходить в другие стволы шахт. Чем это закончится - можно только предполагать", - добавил министр.