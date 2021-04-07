Донбассу может угрожать экологическая катастрофа. Но пока радиация в норме
Из-за затопления шахты "Юный коммунар" на Донбассе существует угроза экологической катастрофы. Но на сегодня радиационный фон не превышает норму.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
По его словам, радиационный фон в Донецкой и Луганской областях замеряли в феврале и марты, отбирали образцы почв и воды.
"Пока все в норме. Насколько долго продлится это состояние нормы, предположить сложно", - отметил Абрамовский.
Он также подчеркнул, что украинским специалистам, представителям ОБСЕ и МАГАТЭ отказывают в доступе на территорию "Юнкома" для мониторинга. По информации украинской стороны, шахта перешла в мокрую консервацию и уже затоплена.
"Насколько объективна эта информация, сейчас сказать сложно, так как доступа к шахте нет. Если это так, то через гидравлическую связь между шахтами воды могут попадать из пустот в другие пустоты, то есть переходить в другие стволы шахт. Чем это закончится - можно только предполагать", - добавил министр.
Напомним, по информации украинской стороны, в 2018 году прекратилась откачка шахтных вод с "Юнкома". На этой шахте в 1979 году при СССР провели контролируемый ядерный взрыв. При затоплении зараженная вода может попасть в водоносные горизонты и, соответственно, в колодцы и скважины с питьевой водой.
Также сообщалось, что Украина просит ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.