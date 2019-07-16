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На КПВВ "Станиця Луганська" в черзі розпорошили газовий балончик

Новини » Політика    16.07.2019 - 17:27
На КПВВ "Станиця Луганська" в черзі розпорошили газовий балончик
Иллюстративне фото (РБК-Украина)

Чоловік застосував перцевий балончик проти двох опонентів

На КПВВ "Станиця Луганська" між трьома чоловіками, які перетинали пункт пропуску, зав'язався конфлікт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прес-секретаря поліції Луганської області Тетяни Погукай у Facebook.

За даними правоохоронців, сьогодні між очікуючими в черзі на перевірку документів чоловіками стався конфлікт, під час якого один з них застосував проти опонента перцевий газовий балончик. У свою чергу, поліцейські батальйона "Луганськ-1" зупинили конфлікт і затримали його учасників. Потерпілому під час інциденту була надана медична допомога.

"В ході проведення перевірки за даним фактом встановлено, що всі троє чоловіків є жителями ОРЛО - потерпілий - з м. Луганськ, а два його опонента - з м. Алчевськ. На даний момент чоловіки знаходяться в відділі поліції для подальшої перевірки”, - зазначили в поліції.

Відзначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія зобов'язалась вплинути на "ЛНР" для будівництва мосту. Під час переговорів у нормандському форматі, які відбулися на рівні експертів 12 липня, помічник президента РФ Владислав Сурков пообіцяв вплинути на бойовиків для початку будівництва мосту поблизу КПВВ ”Станиця Луганська”.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що міст у Станиці Луганській можуть побудувати впродовж місяця.

Міст у Станиці Луганській можуть побудувати через місяць, - президент
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