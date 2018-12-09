На Донбасі зафіксували ворожу артилерію, - СЦКК

Фото: ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Місія ОБСЄ зафіксувала 2 самохідні та 4 буксирувані гаубиці

Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) повідомила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зафіксувала ворожі артилерійські установки на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Операції об'єднаних сил у Facebook.

За даними звіту СММ ОБСЄ, в непідконтрольних Україні західних регіонах Луганської області зафіксовано 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та 4 буксирувані гаубиці Д-30 "Жаба" поблизу Білого.

Крім того, спостерігачі зафіксували, що в межах визначених місць зберігання важких озброєнь в окупованих районах Донбасу досі бракує 5 танків (чотирьох Т-64 й одного Т-72) та 2 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика".

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 8 грудня, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі отримав поранення один український військовий.

Раніше РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала влучання боєприпасів в житлові будинки в Чермалику (Донецька область) унаслідок обстрілів бойовиків.