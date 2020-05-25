Бойовики на Донбасі обстрілюють позиції ООС з житлових кварталів, - штаб

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики намагаються скомпрометувати українських військових, звинувативши їх в обстрілі мирних жителів

Збройні формування Російської Федерації ведуть вогонь по позиціях українських військових з житлових кварталів населених пунктів. Таким чином, бойовики намагаються скомпрометувати українських військових, звинувативши їх, у разі відповідь вогню, в обстрілі мирних жителів.

Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як зазначили в ООС, тільки за останні дві доби, бойовики кілька разів вели вогонь по позиціях українських військових з житлових кварталів, створюючи безпосередню загрозу для місцевих жителів.

"Зокрема, окупанти розмістили свої артилерійські системи поряд з будинками в населених пунктах Василівка і Яковлівка. Прикривши себе, таким чином, від вогню у відповідь, ворожі артилеристи випустили 32 снаряди калібру 122 мм за українським захисникам біля Кам'янки. А з території селища Байрак - три десятки 122 мм снарядів по позиціях Об'єднаних сил поряд з Новолуганское. У той же час на вулицях окупованій Голубовки були помічені самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика". На очах переляканих городян загарбники неодноразово здійснювали демонстративне розгортання розрахунків на вогневих позиціях і підготовку до ведення вогню у напрямку Новотошковское. У разі відкриття вогню траєкторія снарядів проходила б над густонаселеними кварталами", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням розвідників ООС, російські найманці планують наступні провокації в північно-західних районах Донецька, де вже готується примусова евакуація місцевого населення.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації цілком очевидно мають на меті змусити підрозділу Об'єднаних сил відкривати вогонь, щоб надалі звинуватити наших захисників у зриві Мінських домовленостей і обстрілі мирних жителів. Наголошуємо, що Об'єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів і цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 12 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі.

Також повідомлялося, що бойовики обстріляли село Кам'янка, в результаті зруйновані два будинки.

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Автор: Игорь Литвиненко