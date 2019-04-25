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На Донбасі взяли в полон чергового диверсанта

Новини » Політика    25.04.2019 - 09:42
На Донбасі взяли в полон чергового диверсанта
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Затриманий готував диверсії в тилу українських військ

Українські військові на Донбасі взяли в полон чергового диверсанта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що напередодні українські військові затримали ще одного бойовика з 100-ї окремої мотострілкової бригади збройних формувань Російської Федерації. За даними штабу, житель Донецька проходив службу в 1 АК окупаційних військ. На допиті він повідомив, що намагався проникнути в тил українських військ в районі Новомихайлівки для підготовки диверсій на військових об'єктах.

"Зокрема, бойовик збирав розвідувальну інформацію про місцезнаходження складів з боєприпасами Збройних сил України, систему їх захисту та охорони", - додали в штабі.

На Донбасі взяли в полон чергового диверсанта

Фото: затриманий диверсант (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один боєць ООС отримав поранення.

Зазначимо, на сьогодні заплановано засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації в ОРДЛО, пов'язаної з видачею російських паспортів.

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Теми: Новини ООС
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