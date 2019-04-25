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На Донбассе взяли в плен очередного диверсанта

Новости » Политика    25.04.2019 - 09:42
На Донбассе взяли в плен очередного диверсанта
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Задержанный готовил диверсии в тылу украинских войск

Украинские военные на Донбассе взяли в плен очередного диверсанта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что накануне украинские военные задержали еще одного боевика из 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований Российской Федерации. По данным штаба, житель Донецка проходил службу в 1 АК оккупационных войск. На допросе он сообщил, что пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе Новомихайловки для подготовки диверсий на военных объектах.

"В частности, боевик собирал разведывательную информацию о местонахождении складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины, системе их защиты и охраны", - добавили в штабе.

На Донбассе взяли в плен очередного диверсанта

Фото: задержанный диверсант (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один боец ООС получил ранения.

Отметим, на сегодня запланировано заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в ОРДЛО, связанной с выдачей российских паспортов.

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Темы: Новости ООС
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