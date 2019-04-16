На Донбасі у вівторок без втрат серед українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики за день 5 разів обстріляли українських військових

У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 16 квітня, без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.

Вказано, що з початку поточної доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, із них чотири рази - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - двічі в районі населеного пункту Гнутове;

з мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Талаківка;

з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики зі стрілецької обстріляли позиції українських військ у районі населеного пункту Зайцеве.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - поінформували у прес-центрі.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 15 квітня, бойовики провели 12 обстрілів українських позицій. Підрозділи ООС дали потужну відповідь супротивнику.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 квітня 2019 року в зоні ООС на Донбасі українські війська ліквідували чотирьох бойовиків.