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На Донбасі у вівторок без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 18:25
На Донбасі у вівторок без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики за день 5 разів обстріляли українських військових

У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 16 квітня, без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.

Вказано, що з початку поточної доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, із них чотири рази - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донбасі у вівторок без втрат серед українських військових

Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил:

  • з мінометів калібрів 120 та 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - двічі в районі населеного пункту Гнутове;
  • з мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Талаківка;
  • з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики зі стрілецької обстріляли позиції українських військ у районі населеного пункту Зайцеве.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - поінформували у прес-центрі.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 15 квітня, бойовики провели 12 обстрілів українських позицій. Підрозділи ООС дали потужну відповідь супротивнику.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 квітня 2019 року в зоні ООС на Донбасі українські війська ліквідували чотирьох бойовиків.

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