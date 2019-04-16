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Українські військові дали потужну відсіч бойовикам на Донбасі

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 07:30
Українські військові дали потужну відсіч бойовикам на Донбасі
Ілюстративне фото (ООС)

У бойовиків шестеро вбитих і троє поранених

На Донбасі протягом минулої доби, 15 квітня, бойовики провели 12 обстрілів українських позицій. Підрозділи операції Об'єднаних сил дали потужну відповідь противнику, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що бойовики чотири рази застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння: міномети калібрів 120 та 82 мм. Також було застосовано гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 11 разів обстріляли позиції українських військ: двічі біля Авдіївки, два рази біля Новоселівки Другої, тричі в районі Лебединського. Також було два обстріли поблизу населеного пункту Опитне, по одному - біля Водяного та Невельського.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з стрілецької зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Станиця Луганська. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - зазначили в ООС.

Також додали, що українська сторона була змушена відкривати вогонь у відповідь. В результаті, за даними розвідки, 15 квітня шістьох окупантів було знищено, ще трьох - поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано", - резюмували в прес-центрі.

 

Нагадаємо, 14 квітня 2019 у зоні ООС на Донбасі українські війська ліквідували чотирьох бойовиків.

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Теми: Новини ООС
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