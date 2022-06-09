Окупанти вщент знищили один із символів Сєвєродонецька
Фото: знищений Льодовий палац (Сергій Гайдай facebook.com)
Російські окупанти розбомбили Льодовий палац у Сєвєродонецьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Льодовий палац був одним з символів Сєвєродонецька.
"Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька... Вщент", - написав він.
Льодовий палац був побудований у Сєвєродонецьку ще в 1975 році. Він розташовувався в центральній частині міста. Палац був розрахований на 5000 глядачів.
Нагадаємо, окупанти обстрілюють Лисичанськ, що в Луганській області, з великого калібру, небезпечно перебувати навіть в укриттях.