ЗСУ на Донбасі відбили 18 атак ворога: "обстановка складна, але контрольована"
На Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 18 атак окупантів. Повідомляється, що обстановка складна, але контрольована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання Об'єднаних сил.
За добу ворог застосував бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.
Також окупанти завдавали ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищать адміністративні будівлі, лікарні, школи та дитячі садочки.
Українські військові завдали російським окупантам значних втрат у живій силі й техніці:
- 13 танків;
- 8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ);
- 27 одиниць бойової броньованої техніки;
- 2 одиниці спеціальної інженерної техніки;
- 5 автомобілів.
Також підрозділи протиповітряної оборони в небі збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
Раніше ми повідомляли, що у Луганській області український військовий збив російський вертоліт.
Також ми писали, що українські військові на Сході за добу знищили 180 окупантів та їх техніку.
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