ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі під час планових занять загинули двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події     14.05.2020 - 14:48
На Донбасі під час планових занять загинули двоє українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Обставини загибелі з'ясовують правоохоронці

Вчора, 13 травня, на Донбасі, в зоні операції Об'єднаних сил під час планових занять загинули двоє українських військових. Про це повідомили в ООС Facebook.

Повідомляється, що всі обставини інциденту на даний момент з'ясовують правоохоронні органи і представники військової служби правопорядку.

"Вчора, 13 травня, під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил загинуло двоє військовослужбовців. На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з'ясовуються. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на Донеччині загинув заступник командира 81-ї десантно-штурмової бригади майор Андрій Супріган. Він брав участь у бойових діях на Донбасі з початку російської агресії.

Зазначимо, за минулу добу на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Загиблим виявився військовим Олександр Карпика з Вінницької області.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбаспогиблиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся