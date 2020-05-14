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Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події     14.05.2020 - 13:31
Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового
Фото: Олександр Карпика (facebook.com/larisa.bilozir)

Загинув виходець з Вінницької області Олександр Карпика

На Донбасі 13 травня в ході бойових дій загинув військовий Олександр Карпика. Про це йдеться в повідомленні Вінницької обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що старший солдат Олександр Карпика 1996 року народження загинув під час виконання службових обов'язків у складі сил та засобів ООС на території Луганської області.

"Військовослужбовець отримав вогнепальне кульове наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера. Під час оперативного втручання, на жаль, не вдалося врятувати життя бійця. Зараз дата і час похорону загиблого військовослужбовця уточнюються", - йдеться в повідомленні.

В ОДА додали, що з початку боїв на Донбасі загинув 161 виходець з Вінницької області.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про загибель ще одного військового на Донбасі. Зокрема, загинув заступник командира командира 81-ї десантно-штурмової бригади Андрій Супріган.

Вчора повідомлялося, що в результаті обстрілу в районі населеного пункту Катеринівка отримав поранення український військовий. За даними штабу ООС, бойовики з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали українські позиції. Потерпілому надали першу медичну допомогу, після чого евакуювали в лікувальний заклад.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Донбасвійськовізагибель
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