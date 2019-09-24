На Донбасі під час обстрілу загинув військовий

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Український військовий отримав несумісні з життям поранення

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі під час обстрілу загинув український військовий. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС Facebook.

Повідомляється, що на Донбасі в ході обстрілу з боку проросійських бойовиків один військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям.

"Обставини з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Дніпра екстрено евакуювали двох поранених на Донбасі військових. Бійці пройдуть лікування в обласній лікарні Мечникова.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Німеччина видає візи і визнає російські паспорта жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Як пише німецьке видання Bild, Берлін не бачить різниці між звичайними російськими паспортами і тими, які за розпорядженням президента Російської Федерації Володимира Путіна видаються жителям окупованого Донбасу.