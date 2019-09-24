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У Дніпро екстрено евакуювали двох поранених на Донбасі військових

Новини » Надзвичайні події    24.09.2019 - 14:02
У Дніпро екстрено евакуювали двох поранених на Донбасі військових
Ілюстративне фото (facebook.com/desnaukr)

Одного військового підготували до операції

У Дніпро були екстрено евакуйовані двоє поранених на Донбасі військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа у Facebook.

За її словами, у вівторок, 24 вересня, о 01:30 в Дніпро військовим вертольотом евакуювали травмованого бійця.

"Стан стабільний, у свідомості, але лікарі обласної лікарні Мечникова після обстеження підготували військовослужбовця до операції", - зазначила вона.

Іншого бійця евакуювали до лікарні у понеділок вдень, 23 вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі від початку доби, 23 вересня, бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, поранення отримали двоє українських військових.

Крім того, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом доби 22 вересня зафіксувала 100 вибухів у Донецькій і п'ять порушень припинення вогню в Луганській областях.

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