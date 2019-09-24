На Донбассе во время обстрела погиб военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украинский военный получил несовместимые с жизнью ранения

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе во время обстрела погиб украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что на Донбассе в ходе обстрела со стороны пророссийских боевиков один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепр экстренно эвакуировали двух раненых на Донбассе военных. Бойцы пройдут лечение в областной больнице Мечникова.

Отметим, сегодня стало известно, что Германия выдает визы и признает российские паспорта жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Как пишет немецкое издание Bild, Берлин не видит разницы между обычными российскими паспортами и теми, которые по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина выдаются жителям оккупированного Донбасса.