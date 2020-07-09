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Україна може спростити перетин КПВВ на Донбасі для пенсіонерів

Київ, Україна, Четвер 09 липня 2020 16:43
Україна може спростити перетин КПВВ на Донбасі для пенсіонерів
Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Відповідні рекомендації надасть Червоний Хрест

Україна опрацює рекомендації Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо спрощення перетину лінії розмежування на Донбасі для найбільш уразливих категорій населення. Зокрема, йдеться про пенсіонерів.

Про це повідомили у Офісі президента.

Відповідних домовленостей сьогодні досягнули під час відеоконференції заступник голови ОП Ігор Жовква і керівник місії МКЧХ в Україні Флоранс Жіллетт.

"Було домовлено опрацювати низку рекомендацій з боку МКЧХ щодо спрощення режиму проходження КПВВ на лінії розмежування для найбільш уразливих категорій населення, передусім пенсіонерів", - повідомили у ОП.

Сторони також погодилися спрямувати додаткові зусилля для забезпечення доступу МКЧХ та інших гуманітарних організацій до українців, яких незаконно утримують на бойовики на окупованому Донбасі, в Криму, а також в РФ.

Крім того, співрозмовники наголосили на важливості якнайшвидшого запуску Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також посилити роботу з РФ щодо обміну полоненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники ТКГ у Мінську дійшли згоди щодо можливого відкриття у Луганській області двох нових КПВВ.

Україна також вчергове заявила про готовність взаємного обміну полоненими в форматі "всіх на всіх" і зазначила, що очікує письмові підтвердження від іншої сторони.

Також повідомлялося, що Україна розробила концепцію перехідного правосуддя для деокупації територій.

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