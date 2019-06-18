У штабі ООС звинуватили бойовиків в провокаціях на пунктах пропуску

Фото: КПВВ "Гнутове" (kmu.gov.ua)

Бойовики затримують пропуск людей через свої контрольні пункти

Через провокацію російських окупаційних військ у понеділок, 17 червня, у сірій зоні після закриття КПВВ залишилися 25 цивільних автомобілів, які намагалися потрапити на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, бойовики тримали цивільні автомобілі декілька годин в черзі на підконтрольному їм пункті в'їзду-виїзду "Октябрь" і лише після закриття українського КПВВ пропустили їх в сіру зону.

"Вже після закінчення роботи КПВВ "Гнутове" о 20:20 з тимчасово окупованої території України до контрольного пункту в’їзду-виїзду прибули 25 цивільних автівок, в яких до того ж були чотири малолітні дитини", - розповіли в штабі.

У відомстві наголосили, що рух через лінію зіткнення після закриття пунктів пропуску та перебування в сірій зоні вночі може бути небезпечним через постійні порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Нагадаємо, у лютому через провокації бойовиків у сірій зоні залишилися 46 осіб. Тоді російські найманці здійснили провокацію та пропустили людей через підконтрольний їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску.