На Донбасі тимчасово закрили один з КПВВ

Іллюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Поліцейським прийшло повідомленні про замінування КПВВ

У понеділок, 15 липня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування КПВВ "Майорське". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби.

Зазначається, що наразі на місті працюють співробітники служби з надзвичайних ситуацій, людей евакуйовано.

"Цивільних осіб, що очікували початку роботи перед контрольним пунктом та весь персонал, який здійснює контрольно-перевірочні операції, евакуйовано в безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ уточнили, що решта КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно літнього графіку роботи та функціонують у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше представник України в ОБСЄ Ігор Прокопчук закликав російсько-окупаційні сили припинити провокації на контрольних пунктах в'їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Крім того, у штабі операції Об'єднаних сил звинуватили бойовиків в провокаціях на пунктах пропуску вздовж лінії зіткнення на Донбасі. У лютому через провокації бойовиків у сірій зоні залишилися 46 осіб.