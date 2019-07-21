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На Донбасі зранку не зафіксовано порушень перемир'я

Новини » Надзвичайні події    21.07.2019 - 12:55
На Донбасі зранку не зафіксовано порушень перемир'я
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Сторони дотримуються режиму припинення вогню

Від початку 21 липня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) не було зафіксовано жодного порушення безстрокового перемир'я на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, з початку перемир'я на Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ. У відомстві наголосили, що українські військовослужбовці також дотримують режиму припинення вогню.

Крім того, в Командуванні Об'єднаних сил зазначили, що українській військові готові дати адекватну відповідь на обстріли російських найманців в разі порушення режиму тиші чи здійснення провокацій.

"Відповідно до чинного законодавства України, Об’єднані сили мають право й зобов’язані забезпечити збереження життя та здоров’я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, що у неділю, 21 липня, о 00:01 на Донбасі розпочався безстроковий період перемир'я, який був погоджений під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

РБК-Україна писало, що в документі про перемир'я на Донбасі вперше передбачена відповідальність сторін за порушення режиму припинення вогню. Про випадки порушень негайно повідомлятимуть Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ та застосовуватимуть щодо порушників "дисциплінарні заходи".

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