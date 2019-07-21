На Донбассе утром не зафиксированы нарушения перемирия

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Стороны придерживаются режима прекращения огня

С начала 21 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) не было зафиксировано ни одно нарушение бессрочного перемирия на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, с начала перемирия на Донбассе не был зафиксирован ни один обстрел со стороны российско-оккупационных войск. В ведомстве подчеркнули, что украинские военнослужащие также соблюдают режим прекращения огня.

Кроме того, в Командовании Объединенных сил отметили, что украинской военные готовы дать адекватный ответ на обстрелы российских наемников в случае нарушения режима тишины или осуществления провокаций.

"Согласно действующему законодательству Украины, Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в воскресенье, 21 июля, в 00:01 на Донбассе начался бессрочный период перемирия, который был согласован во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

РБК-Украина писало, что в документе о перемирии на Донбассе впервые предусмотрена ответственность сторон за нарушение режима прекращения огня. О случаях нарушений будут немедленно сообщать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и применять к нарушителям "дисциплинарные меры".