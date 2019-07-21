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На Донбасі розпочалося нове перемир'я

Новини » Суспільство    21.07.2019 - 01:36
На Донбасі розпочалося нове перемир'я
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

"Хлібне перемир'я" стартувало з опівночі 21 липня

На Донбасі стартував період перемир'я, який був погоджений у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи як безстроковий. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, як вказано у заяві ТКГ, котру оприлюднену на сайті ОБСЄ, перемир'я розпочинається опівночі із настанням неділі, 21 липня.

"ТКГ підтверджує свою повну відданість всеосяжному, стійкому і безстроковому припиненню вогню, починаючи з 21 липня 2019 року 00 годин 01 хвилин за київським часом", - йдеться у заяві.

Зазначимо, що вперше у документі про перемир'я, передбачено відповідальність сторін за відкриття вогню. Про випадки порушень негайно повідомлятимуть Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ та застосовуваимуть щодо порушників "дисциплінарні заходи".

Нагадаємо, вдень 20 липня представники незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на своїх інформаційних ресурсах заявили про готовність до безстрокового перемир'я на Донбасі. 

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