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ЗСУ збили під Вінницею російський штурмовик Су-25

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Вінниця, Субота 26 лютого 2022 00:48
ЗСУ збили під Вінницею російський штурмовик Су-25 Фото: під Вінницею збили російський штурмовик Су-25 (t.me/tsaplienko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські льотчики збили під Вінницею штурмовик Су-25 російських окупантів. Про долю пілота не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова.

"Прямо під Калинівкою (Вінницька область - ред.) наші військові літаки збили російський Су-25", - написав у себе в Facebook голова ОДА.

Інших подробиць він не навів. Також Борзов не повідомив, чи вдалося взяти пілота російського літака в полон або той загинув.

Су-25 - броньований штурмовик з дозвуковою швидкістю. Розроблений ще в Радянському Союзі. Призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого в небі над Києвом збили дві ракети і винищувач Су-27 російських окупантів. Льотчик потрапив у полон.

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