На Донбассе украинские ПВО сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов
Фото: в зоне ООС украинские зенитчики сбили вертолет и штурмовик оккупантов (facebook.com/kpszsu)
Украинские зенитчики в зоне операции Объединенных сил (ООС) сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупантов. Применялся зенитно-ракетный комплекс С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как отметили военные, российский вертолет и штурмовик были сбиты в районе ООС около полуночи. Украинские зенитчики применили ЗРК С-300.
Других подробностей командование ВС ВСУ не приводит. Также не сообщает о том, удалось или нет взять в плен экипажи сбитых боевых машин.
Напомним, 25 февраля украинские ПВО в небе под Киевом сбили вражеский транспортник Ил-76. На его борту находился десант.
Отметим, в этот же день украинские летчики сбили под Винницей штурмовик Су-25 российских оккупантов.