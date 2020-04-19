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На Донбасі поранені троє військових ООС

Новини » Надзвичайні події     19.04.2020 - 07:19
На Донбасі поранені троє військових ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, затсосували заборонене угодами озброєння

На Донбасі протягом минулої доби, 18 квітня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це передає штаб операції ОС.

Зазначається, що противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Наші воїни впевнено відкривали вогонь у відповідь, наполегливо і ефективно змушуючи противника до дотримання режиму "Тиша", - додали у штабі.

Встановлено, що окупаційні війська випустили 11 мін по наших підрозділах поблизу Луганського. Також велися обстріли біля Травневого, Кримського, Лебединського.

"Внаслідок ворожих обстрілів вчора троє наших героїв зазнали поранень", уточнили в ООС.

Українські війська були змушені відкрити вогонь у відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 18 квітня було поранено щонайменше одного бойовика.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли... Втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, ввечері 18 квітня, повідомлялося про двох поранених українських військових. Тоді збройні формування Російської Федерації з озброєння бойової машини піхоти обстріляли українські позиції на луганському напрямку.

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