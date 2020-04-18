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На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події     18.04.2020 - 14:37
На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранений український військовий
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Кримського

На Донеччині в результаті обстрілу ворожих поранення отримав один український військовослужбовець. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що стан здоров'я пораненого військового оцінюється як середньої тяжкості.

"Проти українських захисників населеного пункту Кримське російські окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Евакуаційної технікою воїн доставлений у військово-медичний заклад, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров'я - середньої тяжкості", - повідомили в ООС.

Також в ООС відзначили, що українські військові відповіли на дії бойовиків. Втрати противника уточнюються.

Раніше в Міністерстві оборони повідомляли, що з початку доби 18 квітня бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, позиції ООС були обстріляні поблизу Луганського і Травневого. Про втрати не повідомлялося.

Нагадаємо, за минулі доби, 17 квітня, бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілу військові ВСУ не постраждали.

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